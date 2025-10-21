عقدت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، أمس الإثنين، اجتماعًا باللجان الفنية المكلَّفة بدراسة مخرجات المخطط الوطني للاستصلاح الترابي واعتمادها.

ووفق ما أوردته الوزارة عبر صفحتها الرسمية، تتكوّن اللجان الثلاث من لجنة خبراء الدعم التي تضم 17 قطاعًا وزاريًا، والسكرتارية الفنية للمرصد الوطني للاستصلاح الترابي التي تضم 14 ممثلًا عن القطاعات الأعضاء في المرصد، إضافة إلى لجنة الخبراء الوطنيين عالية المستوى.

وقالت الوزيرة الناها بنت مكناس خلال الاجتماع إن الهدف من المخطط هو “توجيه تدخلات الدولة لتكون استراتيجية وبناءة بدلًا من أن تكون عشوائية لسد حاجات آنية”.

وأضافت الوزيرة أن الاجتماع يهدف إلى “تقييم التشخيص القطاعي الاستراتيجي الترابي واعتماده، ويتضمن تقريرًا ملخصًا شاملًا و17 تقريرًا تفصيليًا حسب المحاور الموضوعية، تشمل قطاعات الطاقة، الاقتصاد، التعليم، الزراعة، الثروة الحيوانية، والصناعة”.