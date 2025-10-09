تُوجت الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني اليوم الخميس في مدينة أصيلة بالمملكة المغربية، بجائزة «تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي» في دورتها الثالثة عشرة، وذلك ضمن احتفالية خاصة في إطار الدورة السادسة والأربعين لموسم أصيلة الثقافي الدولي.

وقال الأمين لمنتدى أصيلة حاتم البطيوي، إن التتويج يأتي «اعترافا بما تمثله كتابات بوني من حس شعري إنساني عميق، يجمع بين البساطة والعمق الجمالي والانخراط الاجتماعي، ويعطي صوتا للنساء وللفئات المهمشة في القارة الإفريقية».

وأعرب البطيوي خلال الحفل عن اعتزازه بهذا التتويج الذي يعكس «استمرار الجائزة في الاحتفاء بالأصوات الشعرية الإفريقية اللامعة» مؤكدا أن اختيار تانيلا بوني يأتي لما تمثله من «رمز للأدب النسائي الإفريقي المعاصر، وقدرتها على استكشاف موضوعات الهوية والتحولات الاجتماعية بجرأة وإبداع».

وأوضح أنه منذ تأسيس الجائزة 1989، شكلت أحد أبرز الجوائز الأدبية المخصصة للشعر الإفريقي، إذ تحمل اسم الشاعر والمسرحي الكونغولي الراحل فيليكس تشيكايا أوتامسي، أحد أعمدة الثقافة الإفريقية الحديثة، وصاحب الدور البارز في ترسيخ جماليات الشعر المنبثق من روح الجنوب.

وأكد البطيوي أن احتفاء موسم أصيلة بالشاعرة بوني هو في الوقت ذاته تحية لذكرى تشيكايا أوتامسي، الذي كان أحد الوجوه البارزة في بدايات الموسم خلال ثمانينيات القرن الماضي، وظل رمزاً للشغف الإبداعي والحلم الإفريقي الذي يجمع الثقافات عبر الفن والشعر.

وخلال العقود الماضية، منحت الجائزة لعدد من أهم الأسماء الشعرية الإفريقية، من بينهم أحمد عبد المعطي حجازي، عبد الكريم الطبال، رينيه ديبستري، مازيزي كونيني، فيرا دوارتي، المهدي أخريف، وأمادو لامين سال، الذي يرأس لجنة التحكيم الحالية.

ويواصل موسم أصيلة السادس والأربعين برامجه المتنوعة هذا العام بمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين والفنانين من مختلف القارات.