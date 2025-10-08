طالب الدكاترة المتعاونون مع مؤسسات التعليم العالي “باكتتاب سريع وشامل يضع حداً لمعاناتهم، بعد سنوات من العمل في خدمة الجامعة والبحث العلمي دون تعويض مناسب للأنشطة التدريسية التي يقومون بها طيلة السنة الدراسية”.

وقال الدكاترة المتعاونون في بيان أن “بعض المؤسسات لم تنظم أي اكتتاب منذ سنوات، رغم تزايد أعداد الطلاب وافتتاح تخصصات وجامعات جديدة، ما استدعى الحاجة إلى استقطاب أساتذة أكفاء”.

وتوجه الدكاترة في بيانهم إلى رئيس الجمهورية، راجين تدخلاً عاجلاً لإنصافهم.

وطالب البيان “بتحسين أوضاع المتعاونين عبر عقود عمل مجزية تعتمد معايير واضحة، ورفع أو إلغاء الحد الأقصى للعمر لإتاحة الفرصة للكفاءات المؤهلة للالتحاق بالوظيفة الأكاديمية”.