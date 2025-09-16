أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أن مقاييس المطر سجلت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تهاطل كميات من الأمطار على ست ولايات من الوطن، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

لميلح…………..41 ملم

زوق…………..25 ملم

أنواودار…………..10 ملم

قلب أجمل…………..09 ملم

شكراطيل…………..09 ملم

الستريه…………..08 ملم

ولاته…………..03 ملم

صونداج تجكانت…………25 ملم

حاسي تجكانت…………..20 ملم

النعمه………….15 ملم

المطار………….13 ملم

آكوينيت………..90 ملم

دجيكني………….05 ملم

كوركول:

صانيى…………..32 ملم

كومبو…………..22 ملم

نوما…………..15 ملم

تولل…………..11 ملم

ضـــو…………..10 ملم

والي…………..10 ملم

دار البيظه…………..04 ملم

مقامه…………..01 ملم

اترارزة:

ربينة بلعمش…………..22 ملم

أشكاره…………..15 ملم

كلم 7…………..10 ملم

روصو…………..07 ملم

أمبلل…………..14 ملم

لبيرد…………..10 ملم

التوفيق…………..10 ملم

الحسنيه…………..10 ملم

الديجه…………..10 ملم

كرمسين…………..08 ملم

النخيله…………..08 ملم

داره…………..07 ملم

بنبري…………..05 ملم

أنتارشه…………..05 ملم

بنيعاجي…………..04 ملم

الحرمين…………..02 ملم

أعويفيه…………..01 ملم

أمل السرور…………..01 ملم

بير التورس…………..25 ملم

شيكيند…………..20 ملم

لمبغدد…………..10 ملم

أحسي بوأحمد…………..05 ملم

المبروك…………..05 ملم

أحسي هولو…………..04 ملم

المنار…………..02 ملم

آجوير…………..10 ملم

لكويسي…………..06 ملم

لمتين…………..04 ملم

ملكه لمراير…………..04 ملم

تنحمد…………..03 ملم

تكانت:

أنكدي…………..15 ملم

صالة انعوي…………..14 ملم

لحرج…………..10 ملم

أعوينات…………..09 ملم

أشاريم…………..04 ملم

تجكجه…………..02 ملم

لتفتار…………..14 ملم

أركينات…………..06 ملم

تيرس الزمور:

بير أم كرين…………..01 ملم

إينشيري:

تماكوط…………..15 ملم