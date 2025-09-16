أعلنت موريتانيا الثلاثاء عن اتفاق حكومي مع قطاع التجارة يحدد أسعاراً مخفضة لمواد غذائية أساسية في إطار سياسة تثبيت السوق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

وأسفر الاجتماع المنعقد في وزارة التجارة والسياحة عن توقيع اتفاقية تشمل خفض سعر زيت الطهي بمقدار 50 أوقية قديمة للتر، وانخفاض 20 أوقية قديمة في أسعار السكر والأرز.

وبموجب الاتفاق الموقع بين الأمين العام للوزارة آمادو الحاج گي ورئيس اتحادية التجارة محمود رياض، تم تحديد سعر السكر عند 26 أوقية جديدة للكيلوغرام بالجملة و28 أوقية جديدة بالتجزئة.

كما حدد الاتفاق سعر الأرز الموريتاني عالي الجودة بـ 28 أوقية جديدة بالجملة و30 أوقية جديدة بالتجزئة، بينما بلغ سعر زيت الطهي 54 أوقية جديدة للتر بالجملة و57 أوقية جديدة بالتجزئة.