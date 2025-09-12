أعلن المكتب الوطني للصرف الصحي عن جاهزيته لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية باستخدام “وسائله المتاحة”.

جاء ذلك على لسان مدير المكتب، أحمد زيدان ولد محمد محمود، غداة مقابلة مع قناة صحراء 24، مساء الخميس/الجمعة.

وأكد مدير المكتب أن وسائلهم لمواجهة التغيرات المناخية هذا العام أفضل “بألف مرة” مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار إلى توفر نحو 110 آليات، منها صهاريج، وفريق متكامل للتعامل مع الوضع.

وأضاف أن هناك زيادة بـ50 آلية أخرى مقسمة على عدة ولايات من الداخل، لتعزيز جاهزية المكتب في مواجهة أي تطورات مناخية.