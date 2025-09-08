كشف المجلس الدستوري في كوت ديفوار عن اللائحة النهائية للمرشحين الذين قُبلت ملفاتهم، إذ أجاز ملفات خمسة مرشحين، في مقدمتهم الرئيس المنتهية ولايته الحسن واتارا، وسيمون اغباغبو السيدة الأولى السابقة (زوجة الرئيس الأسبق لوران اغباغبو).

في المقابل، استبعد المجلس ترشح أبرز قادة المعارضة، من بينهم الرئيس السابق لوران اغباغبو، ووزيره الأول الأسبق ورئيس الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار، تيجان تيام.

وجاء إعلان المجلس الدستوري قبل الموعد المحدد سلفًا، أي في 10 سبتمبر الجاري.

وفي أول رد فعل على اللائحة النهائية لمرشحي الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، قال تيجان تيام، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الإيفواريين كانوا ينتظرون من المجلس أن يدافع عن حقهم في اختيار رئيسهم عبر صناديق الاقتراع، لكنهم اليوم أمام “مسرحية ينظمها الرئيس الحسن واتارا الساعي إلى ولاية رابعة”.

وأضاف أن استبعاد عدد من المرشحين يمثل “امتحانًا حقيقيًا للمجلس الدستوري ولصلابة الديمقراطية في البلاد”، مؤكداً أنه سيواصل نضاله حتى يحقق هدفه.

وسيواجه الحسن واتارا أربعة مرشحين، من بينهم رجلان وامرأتان.

وقد أجاز المجلس ترشح جان لويس بيون، وهو عضو سابق في حزب تيجان تيام، إضافة إلى آهوا دون ميلاو، وهو عضو سابق في حزب الشعوب الإفريقية الذي يرأسه لوران اغباغبو.

وكان المجلس الدستوري قد توصل نهاية شهر أغسطس الماضي بـ60 ملف ترشح للانتخابات.