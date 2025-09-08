وقعت الحكومة الموريتانية اليوم الاثنين؛ اتفاقيتي إطار مع شركتين دوليتين لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الأخضر.

ووقع الاتفاقيتين وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، إلى جانب ممثلي الشركتين، على هامش إطلاق معرض “موريتانيد” في نواكشوط.

وقالت وزارة الطاقة والنفط، عبر صفحتها الرسمية، إن الاتفاقيتين تهدفان إلى تطوير مشاريع لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الأخضر، وتعكس الاستراتيجية الوطنية للقطاع ودعم الاستثمار في الطاقات المتجددة.

ووقعت الاتفاقية الأولى مع شركة UEG GREEN HYDROGEN DEVELOPMENT HOLDING LIMITED (UEG)، وتستهدف إنتاج ما يقارب مليون طن من الأمونياك الأخضر سنويًا في موقعين شمال ووسط البلاد، مع دراسة إمكانية إنتاج الحديد المختزل (HBI) أو الفولاذ الأخضر.

أما الاتفاقية الثانية فكانت مع شركة HYNFRA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA (HYNFRA) البولندية، وتهدف إلى تطوير مشروع لإنتاج الأمونيا الأخضر بطاقة سنوية تقدَّر بـ120 ألف طن.

وحسب ما أعلن عنه بشكل رسمي، ستبدأ الأطراف، بعد الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، مفاوضات حول اتفاقيات شاملة.