أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الاثنين، عن ولادة ثلاثة توائم في “ظروف جيدة” بالنقطة الصحية في كوكي الزمال التابعة لمقاطعة كوبني بولاية الحوض الغربي، (شرق البلاد).

وقالت الوزارة في إيجاز لها إن الأم كانت تتابع حملها بشكل منتظم في النقطة الصحية، غير أن “المخاض باغتها قبل الموعد المقرر للولادة بالمركز الاستشفائي في العيون، فتولى الطاقم الطبي المحلي عملية الولادة بنجاح”.

وأضافت أن الفريق الإطار للمقاطعة زار الأم وأطفالها للاطمئنان على صحتهم، مقدمًا لهم مستلزمات أساسية.

وأشادت الوزارة بجهود الطاقم الطبي والدائرة الصحية، مذكّرة بأهمية المتابعة الطبية المنتظمة خلال فترات الحمل لضمان سلامة الأمهات والأطفال.

ويأتي هذا في ظل تسجيل ولادات سابقة في ظروف صعبة، يعزوها البعض إلى ضعف تجهيزات النقاط الصحية في المناطق النائية من البلاد.