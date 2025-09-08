أشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، على افتتاح النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض “موريتانيد 2025” للطاقة والمعادن، المنظم تحت شعار “موريتانيا أرض الفرص“.

ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، بهدف “إبراز إمكانات البلاد وفرص الاستثمار في قطاعي الطاقة والمعادن”.

وقال وزير المعادن والصناعة اتيام التيجاني، على هامش المعرض، إن قطاعه بدأ “إصلاحًا شاملاً للإطار القانوني والمؤسسي، لضمان مناخ استثماري مستقر وتنافسي”.

وأضاف الوزير أن أن “الرؤية تهدف إلى جعل موريتانيا قطبًا مرجعيًا في مجالي الطاقة والمعادن بالقارة الإفريقية” وفق قوله.

ويُعتبر “موريتانيد” أبرز منصة في شمال غرب إفريقيا لاستعراض فرص الاستثمار في التعدين والطاقة.