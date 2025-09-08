سجّلت موريتانيا خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري حصيلة لحوادث السير، راح ضحيتها ما لا يقل عن 16 شخصًا، بمعدل يزيد على حالتي وفاة يوميًا.

وحسب تقرير صادر عن حملة “معًا للحد من حوادث السير”، فإن هذه الأرقام قد تكون أقل من الواقع نظرًا لغياب معلومات دقيقة عن مصير بعض المصابين وعدم شمولية المتابعة لكل الحوادث، مؤكدة أن الأمر يتجاوز مجرد إحصاءات ليعكس أرواحًا أُزهقت وأُسرًا فقدت أعزاءها.

ودعا التقرير السلطات إلى إطلاق خطة طوارئ خاصة بموسم الخريف والمهرجانات، مع الإسراع في إصلاح المقاطع الطرقية المتضررة، وتعزيز الرقابة الأمنية، وفرض الصرامة في نقاط التفتيش، إضافة إلى إطلاق حملات توعية واسعة يشارك فيها المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأئمة للحد من “مجازر الطرق”.