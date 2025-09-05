أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أن مقاييس المطر سجلت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تهاطل كميات من الأمطار على أربع ولايات من الوطن، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

النعمة:

ويزن …………………..56 ملم

شعبة أولاد الفاقي ………..50 ملم

بوخزامه …………………….50 ملم

طيبت أهل سيدي اعلي………… 48 ملم

تفرغ زينه ……………………….40 ملم

أمبيريكه………………………. 40 ملم

الشاميه ………………….35 ملم

حاسي أبهاه …………………..35 ملم

النعمه…………………………. 25 ملم

أميزير………………………… 25 ملم

أسويف النبله………………….. 25 ملم

أعوينات أراجاط …………………….22 ملم

حاسي أهل بكاي………………….. 20 ملم

المطار ……………………………….16 ملم

مفتاحه 2………………………… 15 ملم

آكوينيت ……………………………13 ملم

أجريف………………………………. 11 ملم

آشميم ………………………….05 ملم

باسكنو:

باسكنو…………………………… 20 ملم

حاسي لبيظ………………….. 20 ملم

حاسي أهل هنون……………. 20 ملم

فصاله…………………………….. 17 ملم

سره دوبه ……………………….15 ملم

المنصور……………………………….. 10 ملم

دجيكني بلدو طيب أهل عبد لله ول جدو ………95 ملم

دجيكني ………………………………….75 ملم

منت أحميديت…………………….. 45 ملم

بولكلال………………………………… 40 ملم

ليغاقه ……………………………40 ملم

أهل أشريكي جده…………………. 36 ملم

الخلوه العيل……………………….. 35 ملم

خوصات أهل الحسن………………… 30 ملم

حاسي ألراهيم……………………….. 30 ملم

ضمنضاله …………………………..25 ملم

أقليك غالي ول سيدي………………… 20 ملم

لعوينات……………………………….. 19 ملم

أقليك أهل تار ………………………15 ملم

أقليك اهل أمحمد …………………15 ملم

توكه 1 ……………………………14 ملم

محفوظ محمد لعلي …………………11 ملم

ولاته:

قليبات أجموع……………………. 20 ملم

أقليك المجموعه ………………15 ملم

أمرج:

أمرج …………………………..30 ملم

الزرك ………………………….25 ملم

المدروم أهل نحوي…………… 15 ملم

أكطيع لحجار ………………….10 ملم

النجامه………………………… 03 ملم

تمبدغه:

عماره ……………………….51 ملم

تيكرماطين ……………………30 ملم

أم لعظام…………………… 25 ملم

حاسي أهل عباس …………25 ملم

أقليك أعلي ………………20 ملم

البقيع …………………..20 ملم

طير طوبه ………………….06 ملم

الحوض الغربي:

كوبني:

الرزام ……………….75 ملم

أمنيصيره الجديده………… 45 ملم

لقليك…………………. 40 ملم

النعمة الله 2 ……………….30 ملم

كوبني ………………………..26 ملم

مدبوكو ……………………..18 ملم

لعيون لعيون ……………………06 ملم

أطوسل آشويف الشمالي………….. 100 ملم

أطويل ……………………………..08 ملم

تامشكط:

المبروك ……………………30 ملم

تامشكط ……………………22 ملم

الراظي …………………..08 ملم

لعصابه كنكوصه هامد …………..15 ملم

آكوينيت …………………………15 ملم

أولاد دوره ……………………05 ملم

أدي الطلابه …………………05 ملم

أم أكشيره……………….. 04 ملم

كوركول:

أمبود:

تاقوتلا ……………….15 ملم

دجيبابه ……………..10 ملم

بديزكن……………… 09 ملم

كيدي ماغه:

ول ينج:

أندوملي أهل حامد……….. 25 ملم

أندوملي أهل موسى ………….11 ملم

ويد أجريد……………………. 10 ملم

بنعمان ………………………..10 ملم

مدن محمد الراظي …………………………..10 ملم

دار السلام الشريف عالي ……………………09 ملم

الصفاء أهل عالي………………………… 09 ملم

تكتاكه المركز…………………….. 09 ملم

تكتاكه صمب كومه…………………….. 09 ملم

ول ينج …………………………….07 ملم

كرفافه…………………………. 06 ملم

تناها ……………………………….02 ملم

سيليبابي:

واعرت أهل لكحل …………………..18 ملم

تاشوط ……………………………13 ملم

آرتمو ………………………..08 ملم