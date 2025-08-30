Close Menu
الأحد, 31 أغسطس
24/24 :
موري آلو Mauritel
Mauritel
الإعلان في إسبانيا عن وفاة الوزير الموريتاني الأسبق ولد بنحميده

محمد عبد اللهبواسطة

غيب الموت اليوم في إسبانيا، وزير الشؤون الخارجية الموريتاني الأسبق،  الدكتور عبد الله ولد بنحميده، أحد أبرز الدبلوماسيين الموريتانيين الذين خدموا الدولة لعقود.

و وُلد الفقيد في ولاية إينشيري، وبدأ مسيرته المهنية في إذاعة موريتانيا قبل أن ينتقل إلى العمل الدبلوماسي، إذ شغل حينها منصب المستشار الأول في السفارات الموريتانية بين 1982 و2000، ثم مستشارًا لوزير الخارجية والتعاون من 2000 إلى 2003.

وتقلد ولد بنحميده مناصب الأمين العام في وزارتي الثقافة والتهذيب الوطني بين 2004 و2006، قبل أن يُعيَّن سفيرًا لموريتانيا في ليبيا من 2006 إلى 2008. وفي يوليو 2008 تولى حقيبة الشؤون الخارجية والتعاون، غير أن ولايته لم تدم طويلاً بسبب الانقلاب العسكري في أغسطس من العام نفسه.

وعُرف الراحل بخبرته الدبلوماسية الطويلة وإسهاماته في تعزيز حضور موريتانيا على الساحة الدولية، تاركًا إرثًا مهنيًا بارزًا في العمل الحكومي والدبلوماسي.

موري نت
