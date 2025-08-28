منعت الشرطة الموريتانية، اليوم الخميس، مجموعة من الطلاب من تنظيم اعتصام أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نواكشوط.

وتداول نشطاء صور تظهر تعرّض عدد من الطلاب لاعتداء بالضرب من طرف عناصر شرطة مكافحة الشغب.

ويأتي الاعتصام، الذي دخل يومه الثالث بعد نقله من داخل مباني مديرية التوجيه والمنح، احتجاجًا على ما يعتبره الطلاب قرارات “حرمت آلافًا منهم من حقهم الطبيعي” في الترشح والتسجيل في سلك الماستر.

ورفع المعتصمون شعارات تطالب بالتراجع عن هذه القرارات، واعتماد شبكة تنقيط “واضحة ومنصفة” تضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين.

كما رفض المعتصمون معايير إسناد منح شهادة الماستر، معتبرين أنها “جانبت الحق وابتعدت عن الشفافية”.

وكان الطلاب قد نظموا الاثنين، وقفة احتجاجية أمام الوزارة، رفضًا لما وصفوه بالمعايير “الظالمة والفاشلة” في اختيار الممنوحين من مرحلة الليسانس للدراسة في الخارج.