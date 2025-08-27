اختتمت المدينة الليبية بنغازي الثلاثاء أعمال مؤتمر اللجنة الأفريقية لأجهزة الأمن والاستخبارات (سيسا) في دورتها العشرين، والتي انتقلت رئاستها إلى ليبيا.

وانتقلت الرئاسة الدورية للجنة رسمياً من الغابون إلى ليبيا، ليتسلّمها الفريق أول حسين العائب رئيس جهاز المخابرات الليبية الذي أصبح رئيساً جديداً للجنة.

وشملت أعمال المؤتمر الذي استمر يومين مناقشة ملفات الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وقال العائب في كلمته الختامية إن المؤتمر شكّل “فرصة ثمينة لتبادل الآراء” بين أجهزة المخابرات الأفريقية، مؤكداً أن المناقشات جرت “في ظروف طيبة”.

وأعلن عن مبادرة ليبية للتعاون الاستخباراتي تشمل إنشاء قوة عمل مشتركة وآلية لتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى خلق فرص للشباب الأفريقي “لمنعه من الوقوع ضحية للتيارات المتطرفة”.

وخلال الجلسات، ناقش المشاركون تقريراً عن حالة السلم والأمن في القارة، بالإضافة إلى تقرير عن مكافحة الإرهاب، وتم اعتماد تقرير المؤتمر النهائي الذي أعدته الأمانة العامة للجنة.

يذكر أن لجنة “سيسا” تأسست عام 2005 كمنصة تعاون استخباراتي أفريقي، وتلعب دوراً محورياً في التشاور والتخطيط الاستراتيجي ومواجهة التهديدات الأمنية في القارة.