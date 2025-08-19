أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الملك المغربي محمد السادس، أصدر تعليمات بإرسال مساعدات إنسانية إضافية لفائدة ساكنة غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه المساعدات تشمل حوالي 100 طن من المواد الغذائية والأدوية الموجهة بصفة خاصة للفئات الهشة، لا سيما منهم الأطفال والرضع.

وأضافت أن محمد السادس الذي يرأس لجنة القدس، “أصر على أن يتم إيصال هذه المساعدات الإنسانية، كسابقاتها، عبر الطائرات، وتسليمها بشكل عاجل ومباشر للمستفيدين منها من الأشقاء الفلسطينيين” حسب البيان.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة ” تعكس انشغال الملك المغربي بالوضع الإنساني الدقيق الذي يعيشه سكان غزة وانخراطه الراسخ في التخفيف من معاناتهم”.

وأرسل المغرب قبل أسابيع 180 طنا من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني وخاصة سكان قطاع غزة الذي يواجه حرب إبادة وتجويع إسرائيلية منذ قرابة عامين.