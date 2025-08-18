أبلغت حركت حماس الوسطاء المصريين والقطريين موافقتها على مقترحهم الجديد بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع في الحركة وكالة فرانس برس الاثنين.

وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته “حماس سلمت ردها للوسطاء بموافقتها والفصائل (الفلسطينية) على المقترح الجديد بشأن وقف إطلاق النار وبدون طلب أي تعديلات”.

وكان مسؤول فلسطيني أفاد في وقت سابق بأن الوسطاء اقترحوا هدنة لـ60 يوما تتضمن إطلاق سراح الرهائن على دفعتين.

ولاحقا، أكد المسؤول الفلسطيني نفسه أن حماس سلمت ردها بالموافقة على المقترح. وأوضح لوكالة فرانس برس أنه “سيعلن الوسطاء التوصل لاتفاق وتحديد موعد استئناف المفاوضات”.

وأوضح أن “الوسطاء قدموا ضمانات لحماس والفصائل بتنفيذ الاتفاق، مع التعهد باستئناف المفاوضات لبحث حل دائم” للحرب المتواصلة منذ 22 شهرا