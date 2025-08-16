انطلقت اليوم السبت، بمدينة الرشيد في ولاية تكانت، وسط موريتانيا، النسخة الخامسة من «الأيام الثقافية والرياضية» التي تستمر أربعة أيام، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

وقال عمدة بلدية الرشيد، أحمد ولد اج، خلال حفل الافتتاح، إنه يلتمس من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تلبية «حلم سكان الرشيد بتحويل المركز الإداري إلى مقاطعة»، مؤكدا أن هذه الأيام تمثل «لوحة تجسد التآخي والتكامل بين مكونات المجتمع».

من جانبه، أوضح الميمون ولد امينوه، مسؤول تطوير المحتوى في منتدى الرشيد، أن اختيار تاريخ 16 أغسطس لانطلاق الفعاليات «ليس صدفة، بل لأنه يوم محفور في ذاكرة الرشيد والوطن، يوم صمدت فيه المقاومة بقيادة المجاهد محمد المخطار ولد الحامد ولد أمينوه».

وأضاف أن هذه النسخة تميزت بـ«محتوى ثقافي أوثق ارتباطا بروح المكان»، يتضمن ملتقيات وندوات علمية، وهوية بصرية جديدة مستوحاة من رموز المدينة.

برنامج التظاهرة يشمل سهرات فنية، مسابقات رياضية، معارض للصناعة التقليدية، قافلة صحية، ومحاضرات للتعريف بتاريخ المدينة ودورها الجهادي، بعد أن صنفتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) مدينة تراث إسلامي عالمي.

حفل الافتتاح حضرته وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى بنت باباه، إلى جانب والي تكانت محمد وأحمد مولود، وحاكم تجكجة اسماعيل المرتجي، وعدد من الشخصيات السياسية والفكرية.

وأكد المتدخلون في الحفل أن مدينة الرشيد «منارة تاريخية وثقافية ومركز إشعاع وطني جامع بين مختلف الأجيال والاهتمامات».