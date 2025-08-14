عزز منتخب موريتانيا لكرة القدم فرص تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا للمحليين (شان) بفوزه 1-0 على بوركينا فاسو يوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل ألاسان ديوب هدف المباراة الوحيد على ملعب “بنجامين ماكابا” في دار السلام، ليرفع رصيد “المرابطون” إلى سبع نقاط، محتلًا صدارة المجموعة مؤقتًا.

وبعد انتصارين متتاليين، ينتظر المنتخب الموريتاني الآن نتائج المباريات المتبقية في المجموعة لتأكيد تأهله رسميًا إلى ربع نهائي البطولة التي تستضيفها تنزانيا بالاشتراك مع كينيا وأوغندا.