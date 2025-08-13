أعلن وزير الثقافة والفنون عن خطة متكاملة للفعاليات السياحية والثقافية الصيفية، تبدأ بمهرجان الخريف في مدينة لعيون يوم 15 أغسطس، تليه بعد يومين فعاليات مهرجان الضفة بكيهيدي في 17 من الشهر ذاته.

كما تشمل الخطة تنظيم أسبوع وطني للثقافة والفنون يشمل العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو الساحلية، إلى جانب دعم وتشجيع أكثر من 40 فعالية ومهرجاناً ثقافياً محلياً في مختلف ولايات البلاد.

جاء ذلك ضمن استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تنشيط الحركة السياحية وإبراز التنوع الثقافي الموريتاني، مع التركيز على دعم المواهب المحلية وتعزيز السياحة الداخلية.