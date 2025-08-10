قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، في الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، إن “قطاعه يستعد لتنظيم النسخة الأولى من معرض نواكشوط الدولي للكتاب”.

جاء ذلك اليوم الأحد؛ في نواكشوط، قبيل افتتاح الأسبوع الوطني للثقافة والفنون.

وأضاف الوزير إلى أن المعرض “سيحظى بمشاركة عشرات الناشرين من موريتانيا ودول أخرى”.

و أشار الوزير إلى تطوير مهرجان مدائن التراث ليشمل “مكونات تنموية غير مسبوقة، استفادت منها مدن شنقيط وولاتة وتيشيت وودان وجول، بغلاف مالي تجاوز عشرين مليار أوقية قديمة”.

وأضاف الوزير أن المهرجان “ارتقى بمكوناته العلمية والأدبية والفنية والترفيهية، مع دعم واسع للعديد من المهرجانات الخصوصية في مختلف مناطق البلاد”.