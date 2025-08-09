أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي الموريتانية، “دخول منشأة معالجة الطمي الجديدة، ضمن منظومة آفطوط الساحلي، حيز التشغيل الفعلي”.

وتعاني مدينة نواكشوط منذ أكثر من أسبوعين أزمة عطش خانقة، تبررها الشركة الوطنية للماء بوجود “اضطرابات مؤقتة” في التوزيع، ما زاد من معاناة بعض الأحياء.

وأوضحت الوزارة، في إيجاز نشرته زوال اليوم السبت؛ على صفحتها في فيسبوك، أن “المنشأة تمثل نقلة نوعية في مواجهة ظاهرة الطمي التي تؤثر على إنتاج المياه”.

وأكدت أنها ستضمن “استمرار تزويد العاصمة نواكشوط بالمياه حتى في فترات ارتفاع منسوب الطمي، كما تعزز قدرة المنظومة على مواجهة التحديات المناخية”.

وأضافت أن “المنشأة أُنجزت في وقت قياسي لم يتجاوز سبعة أشهر، بطاقة معالجة تصل إلى 240 ألف متر مكعب يوميا”.

وقالت إن “هذه القدرة الاستيعابية رُوعي فيها التوسعة المرتقبة لمنشآت آفطوط الساحلي، التي يُتوقع انطلاق أشغالها قريبا، لرفع القدرة الإنتاجية من 150 ألفا إلى 225 ألف متر مكعب يوميا”.

ويؤمّن آفطوط الساحلي تزويد العاصمة نواكشوط بالمياه عبر شبكة ضخمة من الأنابيب تمتد لنحو 200 كيلومتر انطلاقًا من نهر السنغال جنوبًا.