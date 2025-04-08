أطلقت وكالة “خبرة فرنسا”، التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، بالتعاون مع وزارة الصحة الموريتانية اليوم الثلاثاء، مشروع “صفر فيروس نقص المناعة البشرية”، الذي يهدف إلى “إنقاذ حياة الأمهات والأطفال في موريتانيا”.

وتضمنّ حفل الإطلاق “تنظيم طاولات مستديرة لتبادل الرؤى بين الفاعلين في القطاع الصحي، حول أفضل السبل لرفع فعالية الجهود وتعزيز أثرها”، حسب وزارة الصحة الموريتانية.

كما شمل الحفل تقديم نتائج مشروع “جسور”، الذي يندرج مع المشروع الجديد ضمن “تسهيلات خبرة فرنسا المكملة للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا”.

ويهدف المشروعان إلى “تعزيز النظام الصحي والمساهمة في أولويات الحكومة في مجال صحة الأم والطفل”، حسب بيان صحفي لوكالة خبرة فرنسا.

كما يسعيان إلى “خفض معدلات الوفيات لدى الأمهات والأطفال وتحقيق القضاء الثلاثي على فيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد الوبائي B، والزهري، فضلا عن مكافحة الملاريا والسل”.