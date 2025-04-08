اتهم حزب تكتل القوى الديمقراطية (RFD)، (الجناح المعارض) منسق الحوار الوطني موسى فال بـ“تجاهل القضاء” بعد تصريح وصف فيه فصيل الحزب بـ(المنشق– Dissidents).

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الثلاثاء عن اللجنة الإعلامية للحزب، ردا على مؤتمر صحفي قال فيه فال: “دُعي الحزب الرسمي المعترف به إلى حفلالإفطار، أما المنشقون فقد استقبلتهم ويمكنهم إرسال اقتراحاتهم“.

وأكد البيان أن الوفد الذي استقبله المنسق يمثل القيادة الشرعية للحزب وفقًا للوثائق المقدمة، مشيرًا إلى أن المحكمة المدنية كانت أصدرت قرارًا بتعليق عضوية الفصيل الآخر الذي وصفه فال بـ“الرسمي المعترف به” لحين البت في النزاع القضائي حول شرعية المؤتمرات الحزبية.

واعتبر الحزب أن تجاهل المنسق لهذا القرار القضائي “يشكل انتهاكًا لمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء“.

وذكر البيان أن “الشرعية لا يمكن أن تُختزل في الموالاة للسلطة، كما أن وصف المعارضين بالمنشقين يمثل انزلاقًا خطيرًا يعيق أي حوار جاد“.