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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

التكتل.. الجناح المعارض ينتقد تصريحات منسق الحوار بشأن “الانشقاق”

محمد فال فتىبواسطة

اتهم حزب تكتل القوى الديمقراطية (RFD)، (الجناح المعارض) منسق الحوار الوطني موسى فال بـتجاهل القضاءبعد تصريح وصف فيه فصيل الحزب بـ(المنشق– Dissidents).

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الثلاثاء عن اللجنة الإعلامية للحزب، ردا على مؤتمر صحفي قال فيه فال: “دُعي الحزب الرسمي المعترف به إلى حفلالإفطار، أما المنشقون فقد استقبلتهم ويمكنهم إرسال اقتراحاتهم“.

وأكد البيان أن الوفد الذي استقبله المنسق يمثل القيادة الشرعية للحزب وفقًا للوثائق المقدمة، مشيرًا إلى أن المحكمة المدنية كانت أصدرت قرارًا بتعليق عضوية الفصيل الآخر الذي وصفه فال بـالرسمي المعترف بهلحين البت في النزاع القضائي حول شرعية المؤتمرات الحزبية.

واعتبر الحزب أن تجاهل المنسق لهذا القرار القضائييشكل انتهاكًا لمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء“.

وذكر البيان أنالشرعية لا يمكن أن تُختزل في الموالاة للسلطة، كما أن وصف المعارضين بالمنشقين يمثل انزلاقًا خطيرًا يعيق أي حوار جاد“.

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موري نت
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