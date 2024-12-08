أعلنت الرئاسة في بوركينا فاسو مساء أمس السبت، تعيين ريمتالبا جان ايمانويل أويدراوغو وزيرا أول، بحسب ما جاء في بيان نشره التلفزيون الرسمي.

الوزير الأول الجديد، كان يشغل منصب وزير الاتصال والثقافة والسياحة، في الحكومة المقالة، ويبلغ من العمر (44) عاماً، وهو صُحفي سابق في التلفزيون الرسمي.

وكان الرئيس الانتقالي إبراهيما تراوري أقال قبل يومين، حكومة كيليم دي تامبيلا الذي قاد الحكومة منذ وصول تراوري إلى السلطة نهاية عام 2022، دون توضيح سبب الإقالة.

وتعيش بوركينا فاسو عدم استقرار سياسي منذ قرابة عقد، بسبب تدهور الوضع الأمني، مع انتشار المجموعات المسلحة الإرهابية.