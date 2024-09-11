اعلنت البحرية السنغالية أن 26 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل قبل يومين، في أحدث حادث مأساوي مرتبط بالهجرة قبالة غرب إفريقيا.

وفي منشور على موقع اكس قالت البحرية إنها انتشلت “17 جثة” الثلاثاء ليصل عدد الضحايا إلى 26 بعد الإعلان سابقا عن مقتل تسعة في غرق السفينة الأحد قبالة بلدة مبور الغربية.

وأضافت البحرية أن البحث مستمر، مع وجود العديد من ركاب الزورق في عداد المفقودين.

وتعد السنغال إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية لآلاف الأفارقة الذين يقومون منذ سنوات بالرحلة المحفوفة بالمخاطر في المحيط الأطلسي للوصول إلى أوروبا، وخصوصا عبر جزر الكناري الاسبانية على متن قوارب مكتظة ومتهالكة.

وقضى الآلاف أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا في السنوات الأخيرة، ووصل أكثر من 22 ألف مهاجر إلى جزر الكناري منذ بداية العام، أي أكثر بمرتين من العام الماضي.