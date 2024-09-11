قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة غرب ووسط إفريقيا، عثمان دياغانا، إن المؤسسة المالية الدولية بصدد الإعداد لشراكة استراتيجية جديدة مع موريتانيا للسنوات الخمس المقبلة.

وأوضح المسؤول، الذي يرأس وفدا مشتركا للبنك ومؤسسة التمويل الدولية بزيارة لنواكشوط، في تصريح صحفي عقب استقباله من قبل الرئيس، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن البنك الدولي “في بداية عملية إعداد استراتيجية شراكة جديدة ستحدد وتوجه التدخلات التشغيلية والبرامجية في موريتانيا للسنوات الخمس المقبلة”.

وأضاف أن البنك سيواصل العمل، خلال الأشهر المقبلة، مع الحكومة الموريتانية من أجل الاطلاع على الجهود في كل القطاعات لتأطير العمل بما يتناسب مع استراتيجية النمو التي سيضعها البنك الدولي والتي سيتم تقديمها إلى جميع الشركاء كجزء من مجموعة استشارية ستعقد خلال عام 2025.

وعقد الوفد في وقت سابق من يوم أمس اجتماعا مشتركا مع عدد من الوزراء الموريتانيين، خصص لاستعراض أداء المشاريع التي يمولها البنك الدولي بموريتانيا ، وكذا مختلف التحديات التي تعترض حسن وتسريع تنفيذ هذه المشاريع.

وتصل قيمة محفظة المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي في موريتانيا إلى ما يزيد على مليار دولار.