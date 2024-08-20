أعلنت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية اليوم الثلثاء، وفاة طفل غرقا في بركة ماء بمنطقة لمسيله في مقاطعة المجرية بتكانت، بسبب السيول التي خلفتها الأمطار بالمنطقة.

وقالت الوزارة في نشرتها اليومية حول الأضرار الناجمة عن الأمطار في عموم التراب الوطني، إن الأمطار تسببت في تضرر بعض المساكن وسقوط أعمدة كهربائية في ست ولايات. مشيرة أن سقوط أعمدة كهربائية على طريق لعيون – ادويراره تسبب في انقطاع الكهرباء عن القرى الواقعة على طول المحور الطرقي بين المدينتين.

وأضافت أنه تدخل فريق تابع لشركة “ETER” لإصلاح الأضرار بالكلم 23 غرب مدينة لعيون، و العمل على تسهيل انسيابية المرور.