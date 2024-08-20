Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الثلاثاء, 20 أغسطس
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel

وزيرة البيئة: حملة التشجير تهدف لاستعادة 2500 هكتار من الأراضي

محمد فال فتىبواسطة

قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام، إن “الغرض من إطلاق الحملة الوطنية للتشجير والبذر ليس مجرد نشاط رمزي، بل هو عملية تهدف لاستعادة 2500 هكتار من الأراضي المتدهورة على مسار السور الأخضر.

وأضافت في كلمة لها نقلتها الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) اليوم الثلاثاء، خلال الحملة المرتقبة بولاية لبراكنة ، “أن 300 هكتار مخصصة للتشجير، و2200 هكتار ستتم استعادتها من خلال البذر المباشر للأشجار المتأقلمة مع البيئة المحلية”.

وأكدت ، أن “هذه الحملة تمثل مرحلة هامة على مستوى الشق البيئي من برنامج ‘طموحي الوطني’، الذي بشر به الرئيس غزواني مطلع ولايته الثانية”.

وقالت إنه “يجب على كافة المواطنين المشاركة في هذه البادرة ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل أفضل”.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة