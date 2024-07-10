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“لأول مرة”.. المساحات المزروعة في اترارزة تصل إلى 41 ألف هكتار

سيدي محمد شمّادبواسطة

أعلنت السلطات أن المساحات المزروعة في ولاية اترارزة، جنوبي موريتانيا، وصلت إلى نحو 41 ألف هكتار، مع ارتفاع معدل الإنتاج في الهكتار الواحد من 5 إلى 7 أطنان.

جاء ذلك في تصريح للمندوب الجهوي للزراعة، اسلم ولد محمد المختار، على مستوى ولاية اترارزة، للوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، قال فيه إن “معدل الإنتاج لهذا العام، سيعود بالنفع والربح على المزارع”.

وأضاف المندوب الجهوي، أن أسباب هذه النتائج تعود إلى “فك العزلة عن بعض مناطق الإنتاج وكهربة بعضها وتوفير الأسمدة المدعومة ومجانيتها لمزارعي الخضروات،وإعفاء الآلات والمعدات الزراعية، من الرسوم الجمركية، والتأطير الدائم للمزارعين”.

كما أشار إلى “وفرة الحاصدات التي بلغ عددها 330 حاصدة، وهو ما سيمكن من تغطية حاجة الحصاد”، حسب الوكالة.

وأكد المندوب أن “أسعار الأرز غير المقشر، تتراوح ما بين 14,5 إلى 14,7 أوقية جديدة للكيلوغرام”.

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موري نت
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