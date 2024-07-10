أعلنت اللجنة المكلفة بإحصاء الثروة الحيوانية، أن النتائج الأولية، للثروة الحيوانيّة على مستوى ولاية كيدي ماغه، بلغت 942 ألف و 954 رأسا من الماشية.

وقررت اللجنة في اجتماع أمس الثلاثاء، في مدينة سيلبابي، تمديد فترة الإحصاء بأسبوعين إضافيين.

وتشمل الإحصائيات؛ 384 ألف و 896 رأس من البقر، و 90 ألف و 18 رأسا من الإبل، و 500 ألف 458 رأسا من الغنم، و 57 ألف و 31 رأسا من الخيل، و 42 ألف 851 رأسا من الحمير، و 61 ألف 562 من الدواجن.

وقال المنسق الجهوي المساعد لعملية الإحصاء، الشيخ المصطف، إنه “تم إرسال 25 فريقا إلى كل نقاط المياه، 18 تختص بنقاط المياه والأسر، وسبع فرق تختصص بالأسر”.

وكانت الحكومة الموريتانية، قد أعلنت أنها ستجري إحصاءً شاملا للثروة الحيوانية، على مستوى جميع الولايات.