واحتج المترشح للانتخابات الرئاسية، انتوما انتوان سليمان سومارى، على رفض السلطات الإدارية في ولاية اترارزة جنوبي موريتانيا الترخيص لمهرجانه الذي كان مبرمجا اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال مهرجان انتخابي نظمه بمدينة بوغى، بولاية لبراكنة، نوه خلاله بتصريح المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني في مهرجان انواذيبو، قال فيه إنه “سيمد يده لمن اختاره الشعب الموريتاني يوم 29 يونيو 2024”.