واحتج المترشح للانتخابات الرئاسية، انتوما انتوان سليمان سومارى، على رفض السلطات الإدارية في ولاية اترارزة جنوبي موريتانيا الترخيص لمهرجانه الذي كان مبرمجا اليوم الأربعاء.
جاء ذلك خلال مهرجان انتخابي نظمه بمدينة بوغى، بولاية لبراكنة، نوه خلاله بتصريح المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني في مهرجان انواذيبو، قال فيه إنه “سيمد يده لمن اختاره الشعب الموريتاني يوم 29 يونيو 2024”.
وأضاف: من أجل تعزيز هذه الروح الديمقراطية التي أبان عنها المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني أدعوه مجددا إلى مناظرة تلفزيونية.
وكان المترشح انتوما انتوان سليمان سومارى قد زار قبل ذلك مدينة ألاك حيث استقبله أنصاره عند مدخل المدينة، ليقوم بعد ذلك بعملية تحسيس داخل السوق المركزية، واختتم زيارته بكلمة ألقاها في دار مؤتمر ألاك ترحم فيها على أرواح جيل التأسيس الذين اجتمعوا في هذه الدار سنة 1958 من أجل وضع اللبنات الأولى لقيام الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وشكر أسرة معروف ولد عبد الله التي حافظت على هذه الدار وتعهدت بترميمها وأعلنتها مؤسسة ذات نفع عام.
وقال “سنعيد تأسيس الدولة أنا ورفاقي من جيل التناوب على أسس جديدة تعزز اللحمة الوطنية وتعيد الدولة المدنية الديمقراطية المزدهرة التي يجد فيها الجميع ذاته دون إقصاء أو تهميش”، حسب قوله.