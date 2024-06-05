قال المدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير” حمادة ولد ديدي ولد سيد أحمد إن قطاع الزراعة في موريتانيا شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، مكنها من بلوغ الاكتفاء الذاتي في محاصيل أساسيية تدخل ضمن منظمومة الأمن الغذائي ،منها ما يقارب 90% من حجم الاستهلاك المحلي لمادة الأرز ومحصول معتبر من الخضروات لهذه السنة .

وأضاف المدير العام في كلمة له أمام مزارعي ومنتخبي ولايات الضفة في مدينة روصو، أن الشركة تتبنى خطة عمل تمتد إلى 3 سنوات تعتمد على خمس محاور استيراتيجية من ضمنها حكامة الشركة وإعادة تأهيل وتعزيز البنية التحتية .

وكانت الشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير” قد أطلقت من مدينة روصو أمس الثلاثاء أياما تشاورية مع السلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين في القطاع الزراعي حول الخطة الاسترتيجية للشركة 2024-2025 .

وتهدف الأيام التشاورية حسب المدير العام للشركة إلى تعزيز الوعي لما حققه قطاع الزراعة، خاصة في مجال الزراعة المروية وإلى استعراض الاسترتيجيات الرامية إلى ترقية الواقع الزراعي وتطويره، حول خطة عمل سيكون من شأنها تسريع الوتيرة التنموية الزراعية حسب قوله .

وقال الأمين العام لوزارة الزراعة أحمد سالم ولد العربي إن هذه الأيام التي تشمل ولايات الضفة، ستمكن من تأطير كافة الشركاء من تعاونيات ومستثمرين في القطاع، للتعرف على المهام الجديدة لدى شركة صونادير، وعلى استيراتيجياتها في السنوات الثلاث القادمة.

ووصف الأمين العام الحملة الزراعة للخضروات لهذه العام بالناجحة، وذلك بما قال أنه يعود إلى رفع التحدي الذي قامت به الوزارة.

وقال ولد العربي أنه قد تمت تعبئة كل الطاقات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع الانتاجية ” بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية” .