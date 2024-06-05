توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا، أن تشهد مناطق من جنوب ولايتي الحوضين هطل أمطار خفيفة خلال الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة في نشرتها اليومية، أن الحالة العامة للطقس، ستتميز اليوم الأربعاء، بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، على الحوضين ولعصابة وكيدي ماغه مع درجات حرارة مرتفعة، في حين ستكون من شمالية إلى شمالية غربية على باقي التراب الموريتاني.

وستكون الرؤية متأثرة بفعل الأتربة على طول السواحل بينما ستكون السماء قليلة الغيوم إلى غائمة.

أما الحالة العامة لمدينة نواكشوط، فأشارت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إلى أن الرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة من شمالية إلى شمالية غربية، في حين ستكون الرؤية متأثرة بفعل الأتربة مع سماء قليلة الغيوم إلى غائمة.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة اليوم الأربعاء:

النعمة………………………..31-43°

تمبدغه……………………….30-44°

ولاته………………………….30-43°

لعيون……………………… 31-44°

كيفه…………………………30-45°

كيهيدي…………………….28-44°

ألاك………………..……….28-44°

روصو.…………………….21-40°

أطار………………………25-41°

انواذيبو…………………18-27°

تجكجه………..…………28-42°

سيلبابي………….……29-44°

ازويرات……….……….19-36°

أكجوجت……………….25-42°