شاركت جامعة شنقيط العصرية ممثلة في رئيسها الدكتور أحمد سعيد ولد ابّاه، في مؤتمر دولي منظم حول قضايا الناطقين باللغة العربية في إفريقيا جنوب الصحراء بمدينة أكادير المغربية.

المؤتمر نظمته جامعة ابن زهر بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير ومختبر “المغرب في أفريقيا”، في الفترة ما بين 24 و26 من شهر فبراير الجاري.

وناقش المؤتمر، القضايا الإشكالية في تاريخ هذه المجتمعات وحاضرها، ودراسة التجارب المقارنة للسياسات الثقافية واللغوية في دول القارة.

وخلال مداخلته في الجلسة العلمية الأولى تحدث الدكتور أحمد سعيد ولد ابّاه، عن ” دور المحاظر الشنقيطية في تعزيز التواصل الثقافي مع إفريقيا. ”

وعلى هامش المؤتمر، بحثت جامعة شنقيط العصرية سبل تطوير اتفاقية التعاون الموقعة بينها وجامعة ابن زهر .

واتفق الطرفان على إعداد برنامج تنفيذي مشترك بين الجامعتين في ضوء الأولويات والحاجيات المتبادلة، بحسب إيجاز الجامعة.