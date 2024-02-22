أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال، مساء اليوم الخميس، أنه ينوي مغادرة السلطة مع نهاية ولايته الرئاسية يوم 02 أبريل المقبل، تاركًا الباب مفتوحًا للتشاور والحوار حول موعد الانتخابات الرئاسية.

ماكي صال كان يتحدث في مقابلة مع صحفيين محليين، بثها التلفزيون الحكومي مباشرة، وقال فيها: “أعلن بشكل رسمي، أن مهمتي تنتهي يوم 02 أبريل 2024”.

كما أعلن ماكي صال أن جلسات الحوار الوطني ستنطلق يوم الاثنين المقبل، دون أن يعطي أي موعد للانتخابات الرئاسية.

وتعيش السنغال أزمة سياسية بعد أن قرر البرلمان تأجيل الانتخابات حتى 15 ديسمبر المقبل، وهو القرار الذي استجاب له ماكي صال ورفضته الطبقة السياسية والشارع السنغالي على نطاق واسع.

في المقابل صدر قرار عن المجلس الدستوري يبطل قرار البرلمان، ويصفه بأنه يتعارض مع الدستور السنغالي، وهو ما استجاب له ماكي صال.