أقرت الحكومة الموريتانية، الأربعاء، زيادة تعويض الساعات الإضافية لأساتذة التعليم الإعدادي والثانوي عشرة أضعاف، ليرتفع التعويض عن الساعة الواحدة من 200 إلى 2000 أوقية قديمة لأساتذة السلك الأول، ومن 300 إلى 3000 أوقية قديمة لأساتذة السلك الثاني.

وقالت الحكومة، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن مشروع المرسوم الذي صادق عليه المجلس يهدف إلى تشجيع المدرسين على تغطية ساعات التدريس الإضافية وسد النقص في التأطير داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن استمرار الدروس واستكمال البرامج الدراسية عند الحاجة.

وبحسب الحكومة، فإن المشروع المرسوم يستهدف تحسين التعويضات المرتبطة بالساعات الإضافية، التي تعتمد عليها المؤسسات التعليمية لتلبية احتياجاتها من الطواقم التربوية، خاصة في المواد أو المؤسسات التي تعرف نقصا في عدد المدرسين.

وكان التعويض عن هذه الساعات يبلغ 200 أوقية قديمة لمدرسي السلك الأول و300 أوقية قديمة لأساتذة السلك الثاني قبل الزيادة الجديدة، وفق المعطيات الواردة في مشروع المرسوم.