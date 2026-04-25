أعلن الجيش المالي اليوم، أن جماعات مسلحة وصفها بـ«الإرهابية» ولم تُحدد هويتها بعد، استهدفت فجر اليوم عدداً من المواقع والثكنات العسكرية في العاصمة وبعض المدن الداخلية.

وأضاف البيان أن الاشتباكات لا تزال متواصلة، مشيراً إلى أن قوات الدفاع والأمن «منخرطة حالياً في عمليات تهدف إلى تحييد المهاجمين».

ودعا الجيش السكان إلى التحلي بالهدوء واليقظة، مؤكداً أنه سيوافي الرأي العام بمزيد من التفاصيل لاحقاً.

وسُمِع دوي انفجارات وإطلاق نار بشكل متزامن في عدة مدن في مالي صباح السبت، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، في تطور أمني لافت يشمل مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت تقارير إعلامية إن انفجارات عنيفة هزّت مدينة كاتي القريبة من العاصمة باماكو، والتي تضم إحدى أبرز القواعد العسكرية، فيما دفعت السلطات بتعزيزات أمنية وأغلقت شوارع رئيسية في المدينة.