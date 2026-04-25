سُمِع دوي انفجارات وإطلاق نار بشكل متزامن في عدة مدن في مالي صباح السبت، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، في تطور أمني لافت يشمل مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت تقارير إعلامية إن انفجارات عنيفة هزّت مدينة كاتي القريبة من العاصمة باماكو، والتي تضم إحدى أبرز القواعد العسكرية، فيما دفعت السلطات بتعزيزات أمنية وأغلقت شوارع رئيسية في المدينة.

وأضافت المصادر أن إطلاق نار سُمع أيضاً قرب مطار باماكو الدولي، إضافة إلى مدن سيفاري وكيدال وغاوا في شمال البلاد، دون ورود معلومات فورية عن حجم الخسائر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات حتى الآن.

في المقابل، قال المتحدث باسم الحركات المسلحة الأزوادية، محمد محمود رمظان، في منشور على فيسبوك في وقت سابق من السبت، إن ما وصفها بـ”معركة التحرير قد بدأت”، دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل.