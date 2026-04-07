موريتانيا: قال مصدر من الأغلبية لصحراء ميديا إن أحزاب الأغلبية رفضت مقترح منسق الحوار موسى فال، القاضي بحذف بند “المأموريات” من محاور أجندة الحوار.

موريتانيا: قال حزب “تجديد الحركة الديمقراطية” (تحدي) إن رئيسه يعقوب لمرابط يتلقى الرعاية الطبية تحت المراقبة بعد تعرضه لوعكة صحية، وذلك عقب وقفة نظمها الحزب في العاصمة نواكشوط.

موريتانيا: افتتحت الحكومة الموريتانية، سكنين داخليين مخصصين لتلاميذ مرحلتي الإعدادية والثانوية في مقاطعتي أوجفت بولاية آدرار وبوصطيلة بولاية الحوض الشرقي، بطاقة استيعابية تبلغ 150 تلميذًا لكل منهما.

موريتانيا: قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، اليوم الاثنين، إن الحكومة تتجه إلى رفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون بنسبة تقارب 12%، وذلك خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بوركينا فاسو: رفضت حكومة بوركينا فاسو، أمس الأحد، اتهامات لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” تحدثت عن ضلوع الجيش ومسانديه المدنيين في مقتل مدنيين خلال الحرب على الجماعات المسلحة منذ 2023، واعتبرت التقرير “زائفًا”.

إيران: اصطدمت خطة باكستانية لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بتحفظ من الجانبين، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حدَّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت واصل فيه البيت الأبيض خفض سقف التوقعات، وأبدت طهران رفضاً لهدنة مؤقتة لا تضمن وقفاً دائماً للحرب.