أعلنت المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، انضمام 340 معلما ومعلمة إلى برنامج “إعداد المعلم الرقمي” بمعهد تكوين المعلمين في نواكشوط، في إطار جهود دعم التحول الرقمي في قطاع التعليم بموريتانيا.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر التربوية وفق أحدث المعايير الدولية، من خلال تطوير مهارات التعليم المدمج وإدارة الصفوف الرقمية، بما يعزز كفاءة المعلمين ويواكب متطلبات العصر الرقمي.

وبانضمام هذه الدفعة، يرتفع عدد المستفيدين من برامج تدريب المعلمين في موريتانيا إلى أكثر من 2070 معلما ومعلمة.

ويأتي تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، وبشراكة أكاديمية مع جامعة أريزونا، حيث يجمع بين التدريب الحضوري والتعلم عبر المنصات الرقمية، في نموذج يهدف إلى نقل المعرفة بشكل عملي وتفاعلي.

وسجل المشاركون على منصة الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي، حيث أتم عدد منهم دورات أساسية ومتقدمة ركزت على توظيف أدوات التعليم الرقمي داخل الفصول الدراسية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

وأكد القائمون على البرنامج أن هذه المبادرة تعكس توجها استراتيجيا يضع المعلم في صميم عملية الإصلاح التربوي، عبر تمكينه من المهارات الرقمية الحديثة وتعزيز دوره في قيادة التحول التعليمي.

من جانبه، أوضح مدير معهد تكوين المعلمين محمد الأمين البان، أن هذه الشراكة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في إعداد المعلمين، من خلال تطوير القدرات الرقمية والبنية التحتية، مشيراً إلى أهمية تعميم هذا النموذج على باقي مؤسسات التكوين في البلاد.