قال رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، حمادي ولد سيد المختار، إن على الحكومة اللجوء إلى الاقتراض من مؤسسات دولية بشكل محدود ولمدة زمنية قصيرة، وتوجيهه لدعم أسعار الطاقة، حتى تبقى في متناول المواطنين في ظل الارتفاع العالمي للأسعار.

وقال ولد سيد المختار في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة، إذا نفذت هذا الخيار لفترة شهرين أو ثلاثة، يمكنها التخفيف من أثر الأزمة، قبل أن تتوجه لاحقاً إلى المواطنين لعرض ما بذلته من جهود إذا استمرت الأزمة.

وأضاف أن المواطنين “ليسوا في وضع يمكنهم من تحمل المزيد”، مشيراً إلى أن أغلبهم يعيش أوضاعاً هشة أو بدخل ضعيف، ولا يستطيع مواجهة الظروف العادية، فضلاً عن الأزمات.

وقال ولد سيد المختار إن على الحكومة مراجعة ميزانية العام الجاري، معتبراً أن “ميزانيات فترات الرخاء تختلف عن تلك المعدة لأوقات الشدة”، ومشيراً إلى ضرورة إعداد ميزانية معدلة في وقت مبكر من السنة، تتضمن إعادة النظر في بنود الاستثمار وتسيير القطاعات غير الأساسية، وتوجيه الجهود نحو دعم أسعار الطاقة.

كما قال إن تكثيف محاربة الفساد يعد “أكثر نجاعة” في توفير السيولة اللازمة لمواجهة الأزمة.

وأشار إلى أن الحكومة تدعم بالفعل أسعار المحروقات، لكنه قال إن تحميل المواطنين جزءاً من التكلفة “أمر غير ممكن في الظروف الحالية”، في ظل ضعف القدرة الشرائية.

وأضاف أن الحكومة كان ينبغي أن تتخذ إجراءات لحماية المواطنين من صدمة ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، بدلاً من تحميلهم أعباء إضافية.