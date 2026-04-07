قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، اليوم الثلاثاء، إن السيادة الغذائية تمثل جزءًا لا يتجزأ من السيادة الوطنية، في ظل التحديات المرتبطة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي عالميًا.

وأوضح الوزير، خلال افتتاح المنتدى الوطني للاستثمار الزراعي، أن الاستثمار في القطاع الزراعي أصبح أولوية، نظرًا لتأثير التغيرات المناخية والأزمات الجيوسياسية على الإمدادات الغذائية.

وأضاف أن المنتدى يهدف إلى حشد الاستثمارات، خاصة لفائدة الشباب، إضافة إلى مناقشة مبادرة “يدا بيد” التي انضمت إليها موريتانيا سنة 2023.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (2016–2030) تشكل إطارًا مرجعيًا لتحويل القطاع الزراعي، من خلال اعتماد مقاربة الضيعات الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة.