وقّعت وزارتا التربية وإصلاح النظام التعليمي والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة لإنتاج 60 ألف زي مدرسي لصالح التعليم العمومي، وذلك ضمن التحضيرات للدخول المدرسي 2026–2027.

وقالت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، في منشور، إن وزارة العمل الاجتماعي ستتولى، عبر مركز التكوين لتمكين المرأة، إنتاج الأزياء وفق المواصفات الفنية المعتمدة، مع ضمان الجودة وتسليم الكمية كاملة في أجل أقصاه 10 سبتمبر 2026.

في المقابل، ستتكفل وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي بتحديد المواصفات الفنية وتوزيع الكميات حسب المراحل الدراسية والجنس.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود تحسين ظروف التمدرس وتخفيف الأعباء عن الأسر، بما يعزز الولوج إلى التعليم ويدعم استقرار التلاميذ داخل المنظومة التربوية.