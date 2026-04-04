وقال قطب ائتلاف المعارضة في موريتانيا إنه سيعرض لاحقاً تقييماً مفصلاً لنتائج لقائه مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في مؤتمر صحفي سيُعلن عن موعده في وقت لاحق.

وأضاف القطب أنه قدم خلال الاجتماع تقييماً للإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تداعيات الأزمة، كما طرح عدداً من القضايا، من بينها ملف الحوار الوطني، وترخيص الأحزاب السياسية، ووضع الحريات العامة، إضافة إلى قضايا الفساد.

وأشار إلى أن الرئيس استهل الاجتماع بعرض رؤيته للوضع الاقتصادي، متطرقاً إلى انعكاسات الحرب في الشرق الأوسط على الأوضاع الداخلية.

وأوضح القطب أن ولد الشيخ الغزواني رد على مداخلات قادة المعارضة، في نقاش تناول أبرز القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة، واستمر نحو خمس ساعات.