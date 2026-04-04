أعلنت الحكومة السنغالية تعليق جميع الرحلات الخارجية غير الضرورية للوزراء وكبار المسؤولين، محذّرة من “فترة شديدة الصعوبة” مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا بفعل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

وقال الوزير الأول عثمان سونكو، خلال فعالية شبابية في مدينة أمبور الساحلية مساء الجمعة، إن حكومته لن تسمح بأي سفر خارجي إلا للمهام الضرورية المرتبطة بالعمل الجاري، مشيرًا إلى أنه ألغى بالفعل زيارات كانت مقررة إلى النيجر وإسبانيا وفرنسا.

وأوضح سونكو أن أسعار النفط بلغت نحو 115 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ62 دولارًا اعتمدتها السنغال في تقديرات موازنتها، ما يضاعف الضغوط على المالية العامة للبلاد.

ويأتي ذلك في وقت تسببت فيه الحرب وإغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز في اضطراب أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار خام برنت، ما دفع حكومات عدة حول العالم إلى اتخاذ إجراءات للحد من تداعيات الأزمة.

وأشار سونكو إلى أن دولًا في غرب أفريقيا وخارجها لجأت إلى إجراءات مثل رفع أسعار الوقود، وتقديم دعم حكومي، واعتماد العمل عن بُعد، مبررًا بذلك الخطوات التي تتخذها السنغال في ظل أعباء ديونها.

وأضاف أن الحكومة تعتزم الإعلان عن إجراءات إضافية الأسبوع المقبل، على أن يقدم وزير الطاقة والمعادن تفاصيل حول الجهود الرامية إلى التخفيف من تأثير صدمة الأسعار في الأيام القليلة القادمة.