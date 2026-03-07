أعلنت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة عن حصيلة التكفل الأسبوعي بالمرضى المعوزين على مستوى المستشفيات الوطنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير إلى 5 مارس 2026.

وأوضحت المعطيات الصادرة عن القطاع أن عدد التكفلات الصحية بلغ 4332 تكفلاً صحياً شملت فحوصاً طبية وعمليات جراحية واستشارات طبية وخدمات صحية أخرى في عدد من المؤسسات الاستشفائية.

وحسب الأرقام المعلنة، سجل مركز الاستطباب الوطني 126 تكفلاً صحياً، منها 105 فحوص طبية و20 عملية جراحية واستشارة طبية واحدة، فيما قدم مركز الاستطباب الشيخ زايد 65 تكفلاً صحياً، شملت 57 فحصاً طبياً و7 عمليات جراحية واستشارة طبية واحدة.

كما بلغ عدد التكفلات في مستشفى الصداقة 34 تكفلاً صحياً، بينها 19 فحصاً طبياً و9 عمليات جراحية و6 استشارات طبية، في حين سجل المركز الوطني لأمراض القلب 3 تكفلات صحية، تضمنت عملية قلب مفتوح وعملية توسيع صمام وعملية توسيع شرايين.

وفي الولايات الداخلية، سجل المستشفى الجهوي بالنعمة 6 تكفلات صحية، شملت 4 عمليات جراحية وفحصين طبيين، بينما سجل المستشفى الجهوي بأطار 27 تكفلاً صحياً تمثلت في فحوص طبية.

وفي ما يتعلق بالتكفل بمرضى الفشل الكلوي، أوضحت الوزارة أن عدد التكفلات بلغ 4071 خدمة صحية، منها 2026 حصة تصفية و1744 إجراء طبياً و301 وصفة طبية.