أعلنت السنغال والاتحاد الأوروبي عن خطوات جديدة لتعزيز شراكتهما الإستراتيجية الشاملة، مع التركيز على الهجرة والأمن والتنمية، عقب زيارة مفوضين أوروبيين إلى العاصمة داكار في الثاني والثالث من الشهر الجاري.

وشملت المباحثات بين الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي والوفد الأوروبي قضايا الأمن البحري ومكافحة الصيد غير المشروع وتنظيم الهجرة، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات عبر مبادرة “البوابة العالمية”.

وزار الوفد الأوروبي عددًا من المشاريع السنغالية، بينها “البرنامج المشترك الثاني” و”القطار السريع الإقليمي”.