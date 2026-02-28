شنّت إسرائيل هجوماً وصفته بـ”الاستباقي” على إيران اليوم السبت، فيما بدأت الولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة النطاق ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية، في تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط يُنذر بتقويض فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع القائم حول البرنامج النووي لطهران.

وقال مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن الجيش الأمريكي بدأ سلسلة من الضربات على أهداف في إيران، دون أن تتضح على الفور طبيعة أو نطاق العمليات الجوية والبحرية. وأوضح مسؤول أمريكي أن الحملة من المتوقع أن تستمر عدة أيام.

من جهتها، نقلت رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران تستعد لرد “ساحق” على الهجمات.

وفي رسالة مسجلة نشرها على منصة “تروث سوشيال”، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أطلقت عملية “ضخمة ومتواصلة” ضد الجمهورية الإسلامية، متعهداً بضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي.

وأضاف ترامب أن الهدف هو “الدفاع عن الشعب الأمريكي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة الصادرة عن النظام الإيراني”، مشيراً إلى أن إيران تطور صواريخ بعيدة المدى تشكل تهديداً للولايات المتحدة ودول أخرى، ومتوعداً بتدمير صناعتها الصاروخية.

وذكر مصدر لرويترز أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي نُقل من طهران إلى موقع آمن.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب حرب جوية استمرت 12 يوماً في يونيو بين إسرائيل وإيران، إلى جانب تحذيرات أمريكية وإسرائيلية متكررة من شن ضربات جديدة إذا واصلت طهران تطوير برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن “دولة إسرائيل أطلقت هجوماً استباقياً ضد إيران لإزالة التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل”.