أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، بياناً توضيحياً بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيه مواطن يدعى أحمد الشيخ باي عن منعه من السفر عبر مطار نواكشوط الدولي – أم التونسي.

وأوضحت المديرية أن المعني تقدم فجر 25 فبراير الجاري للسفر إلى أنغولا، غير أن إجراءات التدقيق في وثائق السفر أظهرت عدم استيفائه الشروط القانونية، إذ لم يكن يحمل تأشيرة دخول سارية المفعول، واكتفى بصورة من بطاقة إقامة مطبوعة على ورق عادي ووصل استلام، وهي وثائق لا يمكن التثبت من صحتها ولا تحل محل الأصل.

وأضافت المديرية أنه تم إبلاغ المعني بعدم إمكانية سفره، وخُتم جوازه بختم إلغاء الخروج، مؤكدة أن إجراءات الدخول والخروج عبر المنافذ الحدودية تخضع لمساطر قانونية وطنية ودولية تهدف إلى تنظيم حركة المسافرين.

وشدد البيان على أن الدول ملزمة بعدم السماح بمغادرة المسافرين ما لم يستكملوا شروط الدخول إلى الوجهة المقصودة، كما يحق لها منع دخول غير المستوفين للشروط القانونية.